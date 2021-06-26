На Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: какая причина

На Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: какая причина

Сейчас работает три энергоблока Ровенской АЭС.

На Ровенской атомной электростанции вечером 25 июня было отключено от сети энергоблок №4. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита.

Об этом говорится на сайте предприятия.

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В работе сейчас находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. На АЭС заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомной электростанции и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

Предварительно, событие квалифицировали как нарушение категории "П05/1" — остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока. Такое событие может быть обусловлено отказами оборудования (элементов), ошибками персонала и/или ошибочными решениями, а также внешними воздействиями искусственного или естественного происхождения.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Напомним, зимой Ровенской АЭС в результате срабатывания автоматической защиты отключили от сети энергоблок №1.

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