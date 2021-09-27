На Ровенскую АЭС поставляли некачественные средства для дезактивации

На Ровенскую АЭС поставляли некачественные средства для дезактивации

Победитель тендера отправлял продукцию, которая не соответствовала указанным в договоре требованиям.

Предприятие, которое стало победителем тендера и заключило в 2020 году договор с Ровенской атомной электростанцией, поставляло средства для дезактивации, которые не соответствовали заявленным требованиям.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"По результатам проведенной судебной экспертизы предварительно изъятых образцов выяснилось, что коэффициент дезактивации образцов моющего средства не соответствует требованиям тендерной документации заказчика и условиям договора", — сказано в сообщении.

В рамках расследования были проведены санкционированные обыски, в частности в производственных помещениях предприятия. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которую будут тщательно изучать.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проводят подготовку для объявления подозрений фигурантам уголовного производства.

Напомним, в июне этого года на Ровенской атомной электростанции был отключен от сети энергоблок №4. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита.

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