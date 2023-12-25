На Рождество 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Украине

Граждан просят допрыгивать комендантские часы и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
На Рождество в Украине 20 тысяч полицейских позаботятся о безопасности людей во время празднования.
Как информирует пресс-служба Национальной полиции, наряды правоохранителей будут приближены к храмам, где будут проходить богослужения.
"Просим граждан ответственно отнестись к празднованиям и помнить о безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Кроме того, в полиции напомнили о необходимости соблюдения комендантского часа, запрете использования пиротехнических средств.
Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил с Рождеством всех воинов.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
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