ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

На Рождество россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть жертвы

Из-за удара РФ по Херсону есть жертвы среди населения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Херсон

Херсон / © Associated Press

В Рождество, 25 декабря, российские террористы массированно обстреляли центр Херсона . Попали в рынок, где люди готовились к празднику.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«В результате многочисленных „прилетов“ разрушены торговые точки», — отметил он.

В результате циничного удара РФ есть жертва. Погиб 47-летний работник рынка.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в материале.

Раньше кафиры варили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.

Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie