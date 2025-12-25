На Рождество россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть жертвы

Херсон / © Associated Press

В Рождество, 25 декабря, российские террористы массированно обстреляли центр Херсона . Попали в рынок, где люди готовились к празднику.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«В результате многочисленных „прилетов“ разрушены торговые точки», — отметил он.

В результате циничного удара РФ есть жертва. Погиб 47-летний работник рынка.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в материале.

Раньше кафиры варили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.