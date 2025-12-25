- Дата публикации
На Рождество россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть жертвы
Из-за удара РФ по Херсону есть жертвы среди населения.
В Рождество, 25 декабря, российские террористы массированно обстреляли центр Херсона . Попали в рынок, где люди готовились к празднику.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
«В результате многочисленных „прилетов“ разрушены торговые точки», — отметил он.
В результате циничного удара РФ есть жертва. Погиб 47-летний работник рынка.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в материале.
Раньше кафиры варили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.