На Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина

В Харьковской области раздавались взрывы.
По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.
"Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Харьковской области вечером, 7 января, раздавались взрывы. В Харьковской ОВА добавили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района.
К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.
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