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На Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
1 мин
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На Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина

Фото: ТСН.ua

В Харьковской области раздавались взрывы.

По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

"Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области вечером, 7 января, раздавались взрывы. В Харьковской ОВА добавили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района.

К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
125
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