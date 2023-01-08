На Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина

По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.



"Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в Харьковской области вечером, 7 января, раздавались взрывы. В Харьковской ОВА добавили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района.

К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

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