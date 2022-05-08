"На руку врагу": в Каменце-Подольском людей просят не обсуждать АЗС и наличие топлива

"На руку врагу": в Каменце-Подольском людей просят не обсуждать АЗС и наличие топлива

В Украине на автозаправках в последнее время произошел не только дефициз бензина и дизтоплива, но еще и выросли цены на топливо.

В соцсетях и разных форумах украинцы обсуждают проблемы и делятся, где можно заправить автомобили. Впрочем, власти Каменец-Подольского в Хмельницкой области просят горожан такую информацию не распространять.

Об этом сообщил мэр Каменца Михаил Поситько.

Он просит жителей города не сообщать, на каких заправках есть горючее, и не обсуждать в Сети местные АЗС. "Помним, что такая публичная информация в Сети может быть "на руку" врагу", — подчеркнул городской голова.

Кроме того, по его словам, следует воздержаться от посещения людных мест, а также особо ответственно отнестись к сигналам воздушной тревоги и предписаниям о комендантском часе.

"Наш враг особенно жесток. От него можно ждать всего, в том числе и разных провокаций" , — отметил мэр Каменец-Подольского.

Как сообщалось, до 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отмечает, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.

Читайте также: