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На ряд городов надвигается опасность: синоптики забили тревогу — где "разгуляется" непогода (карта)
24 июля на части территории Украины пройдут кратковременные дожди с градом и шквалами, тогда как в других регионах синоптики осадков не прогнозируют.
В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается умеренно тёплая погода с кратковременными дождями и грозами в большинстве регионов, а прохладнее всего будет на западе страны.
Подробный прогноз погоды на 24 июля — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что 24 июля самая прохладная погода будет в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской и некоторых районах Днепропетровской областей — там днем ожидается от +17 до +20 градусов тепла.
На остальной территории Украины температура воздуха составит от +20 до +24 градусов тепла, в восточных областях и в Одесской области будет несколько теплее — там столбики термометров будут показывать от +24 до +28 градусов тепла.
«Дожди будут более интенсивными в западных областях Украины, временами возможны сильные ливни, на остальной территории в пятницу — погода будет переменчивой, возможны кратковременные локальные дожди. Конечно, всё равно красивое голубое небо и ласковое солнце будут радовать», — прогнозирует Диденко.
24 июля в Киеве пройдут кратковременные дожди. Днем столбики термометров будут показывать около +23…+24 градусов тепла.
В то же время синоптик отмечает, что в эти выходные станет теплее там, где было прохладно, а в понедельник местами столбики термометров будут показывать до +30…+32 градусов тепла. Кроме того, Диденко сообщает, что жара в Украину начнет возвращаться в начале августа.
По данным Украинского гидрометцентра, 24 июля будет облачно с прояснениями.
Ночью на западе и востоке, днём в Украине, за исключением большинства южных областей, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Ночью температура составит от +10 до +15 градусов тепла, на юге и востоке страны ожидается до +19, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.
В Карпатах ночью столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины. Днём 24 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — жёлтый.
«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — предупреждают синоптики.
Погода в Киеве
В Киевской области и в городе Киеве 24 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные дожди, в области — гроза.
Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается около +25 градусов.
Погода во Львове
Во Львовской области 24 июля погоду будет определять влияние высотной впадины, сообщают синоптики.
В целом по области и в городе Львове будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, днём местами выпадет град. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.
Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла.
Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днём — +17…+19 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр на 24 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без значительных осадков.
Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться:
ночью от +13 до +18 градусов тепла;
днём от +22 до +27 градусов тепла.
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +16 до +18 градусов тепла;
днём от +22 до +24 градусов выше нуля.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 24 июля ожидается переменная облачность, без значительных осадков.
Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.
В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла. Температура морской воды будет колебаться от +21 до +22.
Погода в Харькове
В Харьковской области 24 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако утром и днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами.
Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.
В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.
Ранее синоптик предупредил, что в конце июля в Украину придет циклон, который принесет похолодание, ливни и грозы, а в начале августа снова станет теплее, но высоких температур не будет.
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