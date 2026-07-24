Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

Реклама

В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается умеренно тёплая погода с кратковременными дождями и грозами в большинстве регионов, а прохладнее всего будет на западе страны.

Подробный прогноз погоды на 24 июля — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что 24 июля самая прохладная погода будет в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской и некоторых районах Днепропетровской областей — там днем ожидается от +17 до +20 градусов тепла.

Реклама

На остальной территории Украины температура воздуха составит от +20 до +24 градусов тепла, в восточных областях и в Одесской области будет несколько теплее — там столбики термометров будут показывать от +24 до +28 градусов тепла.

«Дожди будут более интенсивными в западных областях Украины, временами возможны сильные ливни, на остальной территории в пятницу — погода будет переменчивой, возможны кратковременные локальные дожди. Конечно, всё равно красивое голубое небо и ласковое солнце будут радовать», — прогнозирует Диденко.

24 июля в Киеве пройдут кратковременные дожди. Днем столбики термометров будут показывать около +23…+24 градусов тепла.

В то же время синоптик отмечает, что в эти выходные станет теплее там, где было прохладно, а в понедельник местами столбики термометров будут показывать до +30…+32 градусов тепла. Кроме того, Диденко сообщает, что жара в Украину начнет возвращаться в начале августа.

Реклама

По данным Украинского гидрометцентра, 24 июля будет облачно с прояснениями.

Ночью на западе и востоке, днём в Украине, за исключением большинства южных областей, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура составит от +10 до +15 градусов тепла, на юге и востоке страны ожидается до +19, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

В Карпатах ночью столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

Реклама

Погода в Украине 24 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины. Днём 24 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — предупреждают синоптики.

Синоптики предупреждают о грозах в нескольких областях Украины 24 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 24 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные дожди, в области — гроза.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается около +25 градусов.

Погода во Львове

Во Львовской области 24 июля погоду будет определять влияние высотной впадины, сообщают синоптики.

В целом по области и в городе Львове будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, днём местами выпадет град. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Реклама

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла.

Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днём — +17…+19 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 24 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без значительных осадков.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днём от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +22 до +24 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 24 июля ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла. Температура морской воды будет колебаться от +21 до +22.

Погода в Харькове

В Харьковской области 24 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако утром и днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Ранее синоптик предупредил, что в конце июля в Украину придет циклон, который принесет похолодание, ливни и грозы, а в начале августа снова станет теплее, но высоких температур не будет.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров