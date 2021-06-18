На рынках Украины продолжают дешеветь овощи: какие сейчас цены на тепличные огурцы и помидоры

Причина — увеличение предложения.

Несмотря на непогоду, которая царила с начала лета и замедляла созревания тепличных томатов и огурцов, цены на овощи в Украине продолжают снижаться.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что на рынке произошло постепенное увеличение предложения тепличных овощей, а учитывая то, что качество последних партий, в частности огурцов, высоким назвать было сложно, продавцы все чаще уступали покупателям.

Таким образом, в настоящее время цены на оптовые партии огурцов из украинских комбинатов снизились до 7-12 грн/кг, в то же время продукция из пленочных теплиц поступала к продаже еще дешевле — по 4-5грн/кг. Эксперты добавляют, что в ближайшее время из-за улучшения погоды предложение огурца продолжит расти, что будет отражаться и на стоимости.

Что касается томатов, то цены на них в течение уходящей недели, продавцам удалось удержать на более высоком уровне — 20-32 грн/кг. Однако это все равно дешевле, чем неделей ранее, когда помидоры стоили 26-35 грн/кг.

В EastFruit отмечают, что нынешние цены на тепличные помидоры в Украине пока продолжают оставаться выше, чем год назад, как минимум на 10%. Причиной этого является присутствие на полках розничных сетей Украины довольно значительных объемов импортной продукции производства Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжает дешеветь клубника.

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