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На рынке "Барабашово" в Харькове разгорелся пожар после удара "Шахеда": появилось видео
На рынке «Барабашово» спасатели тушат пожар после российского удара 6 мая 2025 года.
На рынке «Барабашово» в Киевском районе Харькова загорелся после удара российского беспилотника. Появилось видео последствий вражеского удара.
О пожаре на «Барабашово» сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
«Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника», — написал Игорь Терехов.
Взрыв, в результате которого разгорелся пожар, раздался в 05:32.
На рынке «Барабашово» спасатели тушат пожар после российского удара.
По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил 20 ударов «Шахедами» в четырех районах города по восьми локациям.
Сейчас известно о двух пострадавших.