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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На рынке "Барабашово" в Харькове разгорелся пожар после удара "Шахеда": появилось видео

На рынке «Барабашово» спасатели тушат пожар после российского удара 6 мая 2025 года.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рынок «Барабашово» горит после попадания «Шахеда»

Рынок «Барабашово» горит после попадания «Шахеда» / © Суспільне

На рынке «Барабашово» в Киевском районе Харькова загорелся после удара российского беспилотника. Появилось видео последствий вражеского удара.

О пожаре на «Барабашово» сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

«Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника», — написал Игорь Терехов.

Взрыв, в результате которого разгорелся пожар, раздался в 05:32.

На рынке «Барабашово» спасатели тушат пожар после российского удара.

По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил 20 ударов «Шахедами» в четырех районах города по восьми локациям.

Сейчас известно о двух пострадавших.

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