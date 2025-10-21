На рынок труда Украины хлынет миллион мигрантов: кто приедет и где будет работать

Мигранты из Бангладеш или Пакистана

Реклама

В Украину приедет до 1 млн мигрантов из стран, где $10-15 — это большие деньги.

Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран эксклюзивно для «Труха Украина».

Непран отметил, что украинским строителям уже сейчас нужно 200-300 тысяч рабочих.

Реклама

«В первую очередь, речь идет о гражданах из Бангладеш или Пакистана на должности технических работников: кладовщик на складе, рабочий, подручный на строительстве, таксист. Высококвалифицированные кадры вряд ли в ближайшее время к нам приедут», — подытожил вице-президент Торгово-промышленной палаты.

Ранее бизнес-омбудсмен Роман Ващук заявил, что с каждым уезжающим или погибающим украинцем увольняется рабочее место для иностранца. Говорит, что для многих иностранцев жизнь в Украине стала бы невероятным апгрейдом.

Что предшествовало

Напомним, в Украину уже некоторое время приезжают трудовые мигранты, которых приглашают местные компании. Чаще всего это граждане Индии и Бангладеша. Об этом рассказал соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтяр в комментарии BBC.

«Нас ждет этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего снимают людей из Индии и Бангладеша. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики», — отметил эксперт.

Реклама

По его словам, процесс оформления иностранцев сейчас продолжителен и сложен — в среднем он занимает около шести месяцев и требует значительных затрат со стороны работодателя.