На саммите мира в Швейцарии будет разрабатываться общая позиция относительно начала переговоров с РФ — ОП

В Зеленском прокомментировали заявление заместителя главы ГУР по переговорам с РФ.

На саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, будет разрабатываться общая позиция по началу переговоров с Россией, которую передадут Кремлю.

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Об этом сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на представителя президента Сергея Никифоров.

По просьбе журналистов прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого спикер президента заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором уважающие международное право страны мира выработают общую позицию, которую передадут РФ.

"Это и станет первым шагом к справедливому миру", – заявил Никифоров.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина не может выиграть у России только на поле боя, поэтому война, вероятнее всего, закончится переговорами с Москвой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кулеба назвал два главных условия для начала перегоревшего мира с Россией.

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