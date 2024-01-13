На саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято важное решение для Украины — нардеп

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО народный депутат Егор Чернев считает, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, в отношении Украины могут принять решение о "политическом приглашении".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

“Я думаю, что ничего нереального в том, чтобы Украина была политически приглашена в Альянс, нет. И я думаю, что мы как раз на этом и будем настаивать, и этого просить”, — отметил Егор Чернев.

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Политик отметил, что такое решение не означает немедленного членства и вступления Альянса в войну против России.

"Это не означает, что на следующий день мы станем членами НАТО и на нас будет распространяться 5-я статья Вашингтонского договора, но это уже и не просто право на "открытую дверь" для Украины", — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к вступлению в НАТО. Об этом свидетельствуют уровень нашей армии и желания украинских граждан по отношению к членству в Альянсе.

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