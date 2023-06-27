На саммите НАТО в Вильнюсе должны быть приняты решающие политические решения по Украине – Кулеба

Приближается саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил по телефону с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом и призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Поскольку близится саммит в Вильнюсе, я пожелал, чтобы Швеция завершила свое вступление. Я также повторил наш призыв к решающим политическим решениям по членству Украины в НАТО", — заявил Кулеба.

Министры обсудили вопросы вступления Украины в ЕС и специальный трибунал для России за военные преступления.

Украина и НАТО: актуальная ситуация

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году состоится 11-12 июля.

В то же время подавляющее большинство стран Альянса готовы поддержать приглашение Украины к членству в НАТО. В то же время не все сделают это в ближайшее время. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также известно, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины, а не на быстром присоединении к Альянсу.

А британский глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите в Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По его словам, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

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