На самолет Харьков-Анталия не пустили буйного пассажира: появилось видео

Пассажир кричал, оскорблял сотрудников аэропорта и даже ударил одного из них.

В аэропорту Харькова сняли с рейса буйного пассажира. Он должен был лететь рейсом Харьков-Анталия (Турция).

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Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

После того, как его не пустили в самолет, пассажир начал кричать, оскорблять сотрудников аэропорта и даже ударил одного из них.

На записи слышно, как пассажир возмущается из-за того, что его не пустили в самолет. Затем он пытается ударить представителя персонала. На других видео "герой" заявляет, что его "специально спровоцировали". В то же время спутница буйного пассажира требует, чтобы он угомонился и бьет его документами.

Как сообщает newsroom, в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сейчас там решают судьбу пассажира.

Напомним, в самолете из Анталии в Запорожье подрались пассажирки: женщина разбила голову девушке.

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