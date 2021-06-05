На самолет Харьков-Анталия не пустили буйного пассажира: появилось видео

Пассажир кричал, оскорблял сотрудников аэропорта и даже ударил одного из них.
В аэропорту Харькова сняли с рейса буйного пассажира. Он должен был лететь рейсом Харьков-Анталия (Турция).
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.
По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии.
После того, как его не пустили в самолет, пассажир начал кричать, оскорблять сотрудников аэропорта и даже ударил одного из них.
На записи слышно, как пассажир возмущается из-за того, что его не пустили в самолет. Затем он пытается ударить представителя персонала. На других видео "герой" заявляет, что его "специально спровоцировали". В то же время спутница буйного пассажира требует, чтобы он угомонился и бьет его документами.
Как сообщает newsroom, в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сейчас там решают судьбу пассажира.
Напомним, в самолете из Анталии в Запорожье подрались пассажирки: женщина разбила голову девушке.