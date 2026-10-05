На сайт сети АТБ совершили хакерскую атаку: что требуют злоумышленники

АТБ

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На сайт торговой сети АТБ якобы совершили хакерскую атаку. Злоумышленники заявляют, что получили доступ ко всей базе данных компании и угрожают обнародовать похищенную информацию.

Об этом сообщают в Сети.

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Хакеры

Что известно об атаке

На сайте якобы разместили таймер с отсчетом времени. Хакеры заявляют, что у компании два часа на выполнение их требований. В случае отказа они угрожают обнародовать украденную информацию в открытом доступе.

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По словам злоумышленников, им удалось получить доступ к масштабному массиву данных. Речь идет, в частности, об информации 7,9 млн клиентов, паспортных данных 127,2 тыс. сотрудников, истории 11,48 млн заказов, а также данных десятков тысяч поставщиков.

Кроме того, хакеры утверждают, что завладели 68 тысячами аккаунтов Active Directory и исходным кодом 524 репозиториев GitLab.

В доказательство своих заявлений злоумышленники опубликовали фотографии якобы полученных данных. В то же время важно отметить, что приведенные объемы и состав похищенной информации требуют независимого подтверждения.

За неразглашение данных хакеры, по их словам, требуют от компании $400 тысяч.

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Пока нет независимого подтверждения того, действительно ли злоумышленники получили доступ ко всей базе данных АТБ и какой именно объем информации мог быть похищен.

Информация уточняется.

Ранее в работе цифровых сервисов "Новой почты" произошел сбой из-за DDoS-атаки. Компания заявила, что контролирует ситуацию и противодействует кибератаке, а ІТ-специалисты запустили резервные схемы работы. Пользователи сообщали о проблемах с приложением, личным кабинетом, входом в систему и созданием или загрузкой ТТН.

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