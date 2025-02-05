На сайте ЦИК снова открыли доступ к информации о выборах: что это значит

На сайте Центральной избирательной комиссии вновь открыли доступ к информации о выборах, в частности данные об избранных депутатах и составах избирательных комиссий. С самого начала полномасштабного вторжения эти сведения были закрыты из соображений безопасности. Также в ЦИКе завершают очередной этап возобновления работы Государственного реестра избирателей.

Об этом сообщило движение Честно.

До сих пор данные о баллотировании можно было просмотреть только в случае архивирования, а некоторые страницы не хранились в Web-архиве. Поэтому поиск информации о кандидатах, партиях и результатах голосования был значительно усложнен. Теперь на сайте ЦИК снова доступны сведения как о парламентских и президентских выборах за разные годы, так и о местных выборах.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик пояснил, что после начала вторжения доступ к избирательной информации, включая состав комиссий и списки избранных депутатов, закрыли из-за рисков безопасности. В настоящее время доступ восстановлен полностью. В то же время идет процесс возвращения к работе Государственного реестра избирателей, который проходит в несколько этапов. Уже действует система периодического обновления данных об избирателях, а также завершается упорядочение информации об избирательных участках, работающих на постоянной основе.

Скриншот с сайта ЦИК. / Фото: Скриншот

"ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей — упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес", — рассказал Дубовик в комментарии Движению ЧЕСНО.

Напомним, по словам Михаила Подоляка, говорить о выборах без понимания, как завершить войну, бессмысленно. Ведь именно Россия нарушает международные правила и именно она должна изменить свою политику.