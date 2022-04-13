На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов

На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов

В онлайн-режиме можно отслеживать подробную динамику работ по разминированию.

В Украине появилась интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Интерактивная карта заработала на официальном сайте ГСЧС.

Теперь ежедневно в онлайн-режиме можно отслеживать детальную динамику работ по разминированию территорий. В частности, речь идет о количестве выездов, площади разминированных территорий, количестве разминированных взрывоопасных предметов в каждом регионе.

Сделать это можно по ссылке: https://bit.ly/3vclOx3.

Кроме того, украинцы могут подать заявку о находке взрывоопасных предметов. После этого онлайн через страницу с интерактивной картой можно отслеживать ее статус. Сделать это можно по ссылке: https://bit.ly/3jQUBuJ или по номеру 101.

Как сообщалось, россияне используют в Украине самодельные взрывные устройства – британская разведка. Также известны факты массовых убийств мирного населения россиянами, использование гражданских заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры.