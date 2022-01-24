На сбор денег дали 2 часа: в Запорожье "заминировали" все школы и садики и требовали 15 млн гривен

Дети были эвакуированы и отправлены домой.
В Запорожье 24 января "заминировали" все городские школы и детские сады.
Об этом сообщает местное издание ZaБор.
В тексте сообщения злоумышленники, называвшие себя KARNAVAL, заявили, что в каждое учебное заведение заложено по 9 килограммов тротила.
"Минеры" вместе с группировкой gerex потребовали выплатить им 15 млн гривен на номер мобильного телефона. На сбор денег они дали 2 часа.
Напомним, что ранее неизвестный сообщил о минировании всех школ и торговых центров в Одессе.
В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что поступавшие в последний месяц сообщения о псевдозаминировании в большинстве случаев были с оккупированных территорий или из РФ. Также ложную информацию получали из Беларуси.
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