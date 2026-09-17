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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На щите: в Украину вернули тела 252 погибших военных

После возвращения тел правоохранители совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и процедуру идентификации.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Репатриировали тела 252 погибших

Репатриировали тела 252 погибших / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Напомним, 13 августа в Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, во время которого вернулись домой 160 украинских воинов. Среди них представители ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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