"На щите": в Украину вернули тела тысячи павших воинов

В Украину вернули тела павших воинов / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня прошли репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину вернули 1000 тел (останков) погибших. По предварительной информации российской стороны, они могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В последствии следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые процедуры для идентификации репатриированных погибших. Это включает в себя судебно-медицинские экспертизы и ДНК-анализы, чтобы установить личности и передать тела родным.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности.

Украинская сторона также поблагодарила Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку в организации репатриационных мероприятий.

Напомним, 5 февраля Украина провела первый обмен пленными в 2026 году. Тогда удалось освободить 157 украинцев — военных и гражданских.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что примерно 7 тысяч украинских военнопленных сейчас удерживают в России, тогда как в Украине более 4 тысяч российских пленных.

Также мы писали, что Россия крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения "Азов" и отпускает очень небольшое количество - один, два, три бойца.