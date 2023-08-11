На сервисе OLX будут блокировать объявления о продаже билетов на поезда — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" и "OLX Украина" объединились в борьбе со спекулянтами и мошенниками.

Все объявления о продаже билетов на поезда "Укрзализныци" на сервисе OLX будут блокировать, а те, которые были размещены ранее, уже удалены.

Об этом сообщили в пятницу, 11 августа, в пресс-службе "Укрзализныци".

В сообщении отметили, что большинство объявлений о продаже билетов публиковали мошенники: пассажиров просто обманывали, отправляя им поддельные билеты.

"Доверяя покупку билетов для своего путешествия "перекупщикам", вы рискуете остаться без путешествия вообще, ведь проверку посадочных документов "Укрзализныця" постоянно усиливает", — предупредили в железнодорожной транспортной компании.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко выразил благодарность руководству "OLX Украина" за то, что этот сервис быстро откликнулся на просьбу помочь бороться с перекупщиками и мошенниками.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснял, почему билеты в Польшу пропали из продажи, но их можно приобрести на сервисе OLX.

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