Погода в марте будет удивлять температурными «качелями»

Реклама

Первый месяц весны готовит для украинцев настоящие погодные испытания с высокой изменчивостью. Начало марта будет холодным, с ощутимыми ночными заморозками, «февральскими» вьюгами и периодическими заходами арктического воздуха с севера, которые принесут мокрый снег.

Редакция ТСН.ua собрала все, что известно о погоде на март в Украине в целом и в разных регионах нашего государства.

Аномальные качели и морозы: общий прогноз для Украины

В целом март станет классическим переходным месяцем, когда периоды аномального тепла будут резко сменяться арктическим холодом. Как предупреждают специалисты в своем прогнозе погоды на весну 2026 года, первая половина месяца больше будет напоминать февраль. Через территорию Украины будут проходить активные циклоны, которые принесут частые дожди, а в северных и западных областях — мокрый снег с ночными заморозками до -10…-15 градусов.

Реклама

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что, несмотря на общий температурный фон выше нормы, расслабляться рано. Особенно опасным будет период с 9 по 13 марта, когда на северо-востоке и востоке страны ударят морозы до -13 градусов ночью, а днем столбики термометров едва будут достигать нуля.

Прохладная и влажная погода будет держаться ориентировочно до 17–19 марта. Температура будет повышаться медленно, сопровождаясь дождями и мокрым снегом.

Только в третьей декаде месяца под влиянием западных и юго-западных ветров начнется стабильное потепление. Снежный покров начнет стремительно таять, а температура воздуха уверенно перейдет к стойким плюсам. Теплее всего традиционно будет на крайнем западе и юге нашей страны.

Метеорологи подчеркивают, что после 20 марта среднесуточная температура окончательно пересечет отметку 0 градусов. Конкретно этот период считается в метеорологии началом реальной, климатической весны.

Реклама

Погода в Киеве

Для столицы март станет классическим переходным периодом между зимой и весной. Средние температуры в городе будут колебаться от 0 до +8 градусов, сопровождаясь холодными ночами и постепенным прогреванием воздуха днем.

Как сообщают «Факти ICTV», общий температурный фон в Киеве может быть несколько выше многолетней нормы. Тем не менее, расслабляться рано: в начале месяца столицу еще могут накрыть короткие волны похолодания с заморозками.

Погода в Днепре

В Днепре первая декада месяца отметится максимальной нестабильностью. Как передают «Вікна», 1 и 3 марта возможен мокрый снег с дождем, а 7 числа город накроет сильный ливень. Температура днем будет прыгать от -1 до +7 градусов, а ночью почти каждый день будут фиксироваться морозы до -6 градусов.

Ситуация стабилизируется в середине месяца, когда столбики термометров днем уверенно поползут до отметок +5…+10 градусов. В конце марта воздух прогреется до +11 градусов, хотя 28 и 31 числа город снова накроют дожди.

Реклама

Погода в Одессе

В южной части Украины весна традиционно будет гораздо мягче. Благодаря влиянию Черного моря резкие колебания температур будут здесь сглаживаться, а ночные заморозки будут редкостью. Средние показатели в Одессе будут держаться в диапазоне +2…+10 градусов.

«В Черном море весной могут формироваться небольшие циклоны и локальные штормы. Они способны усилить ветер, вызвать дождь и штормовые волны», — объясняют специалисты.

Из-за испарения воды с моря в теплые дни город будут часто окутывать густые туманы и весенние росы. В целом ожидается , по данным «Фактов ICTV», что март в Одессе будет преимущественно дождливым, с короткими вкраплениями мокрого снега только в самом начале месяца.

Погода в Харькове

Для Харькова и области март будет совершенно типичным весенним месяцем без экстремальных температурных отклонений. Как пишет издание Vgorode, ссылаясь на информацию синоптиков, среднемесячная температура воздуха в городе будет составлять около 1,4 градуса тепла, что является абсолютной климатической нормой для этого периода.

Реклама

В то же время переходный сезон принесет в регион традиционную влажную погоду. Среднее месячное количество осадков ожидается на уровне 42 миллиметров. В большинстве своем это будут весенние дожди, однако в начале месяца, когда ночи еще будут оставаться морозными, возможны и кратковременные выпадения мокрого снега.

Погода во Львове

Во Львове первые десять дней будут крайне нестабильными и капризными. Как отмечают «Вікна», днем температура будет колебаться от +2 до +8 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -4 градусов. К тому же 1, 2 и 8 марта горожан огорчат обильные дожди.

Существенное потепление придет в середине месяца, хотя 12 и 13 числа еще возможна снежно-дождливая погода. Настоящая весна придет во Львов в последние дни марта, когда воздух прогреется до комфортных +12 градусов. Правда, насладиться солнцем не удастся: конец месяца, в частности 28-30 марта, снова испортят серые тучи и осадки.

Когда наступит настоящая весна

По словам специалистов, метеорологическая весна полноценно вступает в свои права после 20 марта, когда в Украине наступает день весеннего равноденствия. Солнце пересечет небесный экватор, световой день начнет стремительно увеличиваться и приносить больше тепла.

Реклама

Кроме того, не стоит забывать, что 29 марта Украина в очередной раз перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед.

По прогнозу погоды в Украине в марте, средняя месячная температура обычно составляет от 0 до 6 градусов мороза, и только на юге и Закарпатье достигает 1-4 градусов тепла. В то же время, история метеорологических наблюдений фиксировала в этот период как экстремальные холода до 39 градусов мороза в отдельных северных и центральных областях, так и весеннюю жару до +24,4 градуса, тогда как среднее месячное количество осадков для первого месяца весны традиционно держится в пределах 22-49 миллиметров.