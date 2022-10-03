На севере будут идти дожди, в большинстве южных областей без существенных осадков: погода по Украине на 4 октября

В западных областях ожидается сильный ветер: местами порывы до 15-20 м/с.

В Украине во вторник, 4 октября, облачно с прояснениями.

Небольшие, в северной части умеренные дожди, только в большинстве южных областей без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных областях местами порывы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 8-13°, на юге и востоке страны 14-19°; на высокогорье Карпат в течение суток 1-5 ° тепла.

Напомним, дождливая погода с сильным ветром и прохладой удержится еще два дня, а затем придет долгожданное бабье лето. С середины недели температура воздуха начнет постепенно повышаться, а дожди прекратятся. Тепло в стране продержится до 11 октября, а уже с 12-го ожидается незначительное похолодание и осадки.

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