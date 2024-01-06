На севере до минус 20° мороза, на юге – дождь: прогноз погоды на 7 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 7 января.

В Украине в воскресенье, 7 января, будет облачная погода. В южной части ночью без осадков, днем – дождь. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 5-10 °.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Крыму в воскресенье до 16° тепла, ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура в течение суток 7-12° мороза. В Черниговской и Сумской областях местами – 15-20° мороза.

На остальной территории сложные погодные условия – дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель.

Днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки. Температура ночью и днем от 1° тепла до 4° мороза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, гололедица.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 20-градусные морозы уже с 7 января! Как пережить – советы от медиков и энергетиков

Погода в Киеве и области

В столице 7 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Снижение температуры в течение суток по области до 7-12° мороза. В Киеве понижение температуры в течение суток до 8-10° мороза.

Напомним, в Украине могут ограничить движение на некоторых трассах из-за непогоды – подробности.

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