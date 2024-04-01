На северной границе между диверсантами из РФ и украинскими защитниками завязался бой — ГПСУ

Российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

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"Российские ВРГ пытались зайти на территорию Сумской области. ДРГ была разоблачена пограничниками, которые сразу открыли огонь на поражение. Завязался стрелковый бой, на помощь оперативно пришли резервы ГНСУ, НГУ и ВСУ, в частности, были задействованы артиллерийские расчеты", — говорится в сообщении.

По информации пограничников, украинские защитники отразили нападение вражеской ДРГ. Враг отступил.

Напомним, ранее о попытках диверсантов проникнуть в Украину через Сумскую область сообщал Генштаб ВСУ.

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