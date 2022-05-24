На Северском направлении оккупанты обустраивают позиции и обстреливают ВСУ в Сумской области — Генштаб

На Северском направлении оккупанты обустраивают позиции и обстреливают ВСУ в Сумской области — Генштаб

Российские оккупанты проводят инженерное обустройство позиций на границе Брянской и Курской областей.

Цель таких мер – отвлекать внимание ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывание на другие направления.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 24 мая.

"На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщают, что за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар по позициям украинских войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

Напомним, что Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине. Они ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. В результате ракетных ударов повреждены серьезные железнодорожные пути и контактная сеть.

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