На шаг ближе к ЕС: глава Еврокомиссии сообщила, что заявка Украины на вступление в Евросоюз может быть рассмотрена летом

На шаг ближе к ЕС: глава Еврокомиссии сообщила, что заявка Украины на вступление в Евросоюз может быть рассмотрена летом

Глава ОП подчеркнул, что высшее руководство Украины "доведет это дело" до конца.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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В Офисе президента подчеркнули, что будут пытаться ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. Глава ОП подчеркнул, что высшее руководство Украины "доведет это дело" до конца.

"Нужно раньше, мы сделаем все, чтобы еще ускорить этот процесс. Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляен находится с визитом в Украине. Она увидела своими глазами последствия "русского мира" в Буче. Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе". Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", — написал Ермак.

Напомним, 8 апреля в Киев с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Вместе с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем представители ЕС посетили Бучу, где российские кафиры совершали зверства против мирного населения.

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