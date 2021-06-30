На шахте в Донецкой области погиб 37-летний горняк: что случилось

На шахте в Донецкой области погиб 37-летний горняк: что случилось

Горняк погиб во время работы на шахте.

В Донецкой области на шахте "Алмазная" государственного предприятия "Добропольеуголь – добыча" погиб 37-летний горняк при выполнении подземных работ. Он получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Известно, что трагедия произошла 29 июня около 16:00 во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера. Тогда с места сорвалась лебедка и ударила 37-летнего горняка по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины), начато досудебное расследование. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Напомним, ранее в Нововолынске на шахте номер девять произошла авария. Горняки сели в лифт и именно углублялись под землю. В лифте находились 11 человек, когда он полетел в забой. Тросы не оборвались, но по непонятным причинам движение кабины ускорилось и вместо того, чтобы затормозить, она стукнулась о землю. По предварительной информации — скорость была слишком высокой, из-за чего сработал аварийный тормоз. Именно из-за жесткой посадки люди и получили травмы.

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