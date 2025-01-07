На скандал со 155-й бригадой отреагировал командующий Сухопутными войсками

Генерал-майор сообщил, что сейчас проводится работа по улучшению командования.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская".

Об этом он высказался в эфире телемарафона.

Говоря о скандальных фактах по поводу 155-й бригады, Драпатый сказал, что ряд из них "имели место".

"Ряд фактов имели место. Я со своей стороны отрицательно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", – сказал командующий Сухопутными войсками.

Он добавил, что от влияния командованием зависит успех личного состава. Генерал-майор сообщил, что сейчас проводится работа по улучшению командования.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", – добавил Драпатый.

Напомним, в конце декабря журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская". Журналист заявил о ненадлежащем формировании и обеспечении бригады. Сообщалось, что 1700 бойцов бригады оставили службу. В частности, были факты побега бойцов из учебы во Франции.

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