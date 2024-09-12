На сколько часов будут отключать свет зимой: экс глава "Укрэнерго" дал реалистичный прогноз

Владимир Кудрицкий не считает ситуацию в энергосистеме Украины катастрофической. Зимой отключения будут на уровне тех, которые были во время летней жары.

Экспредседатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет, а отключений следует ожидать в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с теми, что украинцы уже пережили этим летом.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Мой прогноз срединный. В теплые периоды, когда температура будет выше нуля, мы сможем обойтись без отключений, если не произойдет каких-либо событий на объектах генерации, на 1000 или 2000 мегаватт. Если будет холодный период, например среднесуточная температура минус 10, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит", – отметил он.

По словам Кудрицкого, зимние отключения могут быть даже меньше, чем были в июле этого года.

"Может быть график четыре через четыре [часа отключения и наличия электроэнергии – ред.], может быть график четыре через шесть. Это зависит, опять же, насколько длинным будет этот период сильных холодов", – отметил он.

Когда начнется новая волна отключений света

Кудрицкий считает, что масштабные отключения света вернутся, вероятно, в декабре.

"Я больше ставил бы на декабрь. В ноябре начнется отопительный сезон по всей стране, но в ноябре может не быть холодной погоды. А именно холодная погода будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления", — пояснил экс глава "Укрэнерго".

Он также отметил, что сценарий "зимы без отключений" является сугубо теоретическим, предусматривающим постоянную температуру в пределах от +5 до +15 градусов и отсутствие новых повреждений энергосистемы в результате российских обстрелов.

"Я считаю, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, Шмыгаль рассказал об уникальном проекте, который должен оградить энергетику от российских ракет. По его словам, Украина сейчас наиболее обеспеченная автономными источниками питания страна в мире.

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