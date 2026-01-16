ТСН в социальных сетях

На сколько дней Украине хватит топлива: ответ Шмыгаля

Несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру, украинское правительство полностью контролирует ситуацию с запасами топлива и газа.

Анастасия Павленко
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что у Украины есть запас топлива, которого хватит более чем на 20 дней.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству, добавляя, что его импорт продолжается.

«Ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле. Имеем запасов более чем на 20 дней. Импорт продолжается», — заявил Шмыгаль.

По его данным, цена его колеблется и зависит от ситуации на рынке.

Ранее Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая не пострадала бы от ударов.

