На сколько дней Украине хватит топлива: ответ Шмыгаля

Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что у Украины есть запас топлива, которого хватит более чем на 20 дней.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству, добавляя, что его импорт продолжается.

«Ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле. Имеем запасов более чем на 20 дней. Импорт продолжается», — заявил Шмыгаль.

Реклама

По его данным, цена его колеблется и зависит от ситуации на рынке.

Ранее Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая не пострадала бы от ударов.