На сколько Украине хватит помощи от США: ответ Салливана

ВСУ должны получить долгожданную поддержку.
Конгресс США, наконец, одобрил помощь Украине. Анонсированного пакета должно хватить до конца этого года.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Ресурсы, которые у США есть на этот момент, позволят обеспечивать Украину всем, в чем она нуждается, до конца 2024 года", – сказал он.
Напомним, в среду, 24 апреля, подписал принятый Конгрессом пакет законодательства. Он предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.
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