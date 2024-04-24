На сколько Украине хватит помощи от США: ответ Салливана

Конгресс США, наконец, одобрил помощь Украине. Анонсированного пакета должно хватить до конца этого года.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Ресурсы, которые у США есть на этот момент, позволят обеспечивать Украину всем, в чем она нуждается, до конца 2024 года", – сказал он.

Напомним, в среду, 24 апреля, подписал принятый Конгрессом пакет законодательства. Он предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.

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