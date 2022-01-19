На скользкой дороге водитель не справился с управлением: в Запорожской области в ДТП погибли супруги

На скользкой дороге водитель не справился с управлением: в Запорожской области в ДТП погибли супруги

На трассе столкнулись два автомобиля.

В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием 2 авто. В результате погибли муж и жена.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Сегодня, 18 января около 8.30 утра в Мелитопольском районе на 487-м км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей "ЗАЗ TF698P" и SKODA погибли 53-летний водитель "ЗАЗа" и его пассажирка – 45-летняя жена.

По предварительным данным, водитель ЗАЗа, двигавшийся в сторону поселка Приазовское, на скользкой дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SKODA.

"По факту ДТП со смертельным исходом, следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии", — рассказали в пресс-службе полиции. .

В настоящее время правоохранители ищут свидетелей указанного ДТП.

Напомним, что ировоградской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, из-за которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Прокуроры планируют подавать апелляцию.

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