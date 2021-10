На следующем саммите Украина может подписать "промышленный безвиз" с ЕС - Зеленский

Это соглашение в случае подписания даст широкие возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, уже на следующем саммите "Украина — ЕС" может быть подписан "промышленный безвиз" с Евросоюзом.

Об этом он заявил 12 октября во время саммита "Украина — ЕС".

"Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о "промышленном безвизе". Уже на следующем саммите "Украина — ЕС" мы стремимся подписать это соглашение", — заявил президент Украины.

Стоит отметить, что "промышленный безвиз" — это соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA), возможность подписания которого предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Соглашение АСАА — это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

То есть, продукция, произведенная в Украине, если она попадает на рынок ЕС — требует повторной сертификации, но с "промышленным безвизом" все будет происходить намного проще. Украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Напомним, что во время нынешнего саммита 12 октября в Киеве Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Это соглашение откроет рынок воздушного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. В частности, оно будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Новости мира: в Мариинском дворце продолжаются переговоры в рамках саммита "Украина-ЕС"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку