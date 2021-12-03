На следующей неделе из "красной" зоны карантина могут выйти 8 или 9 областей — Ляшко

На следующей неделе из "красной" зоны карантина могут выйти 8 или 9 областей — Ляшко

Какие именно это регионы, глава Минздрава не сказал.

Уже на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможном выходе 8-9 областей из "красной" зоны карантина.

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Об этом в комментарии журналистам 3 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет "УНИАН".

"Об областях, которые могут выйти (ред. — из "красной" карантинной зоны), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать Комиссию ТЭБ и ЧС. Там потенциально готовы уже 8 областей выйти, завтра ожидаем еще и 9-ю. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где мы будем рассматривать этот вопрос", — заявил глава Минздрава.

Следует отметить, что по данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря только четыре области в Украине "желтые" — это Черновицкая, Харьковская, Тернопольская и Кировоградская, две области находятся на "оранжевом" уровне: Закрпатьская и Полтавская, а остальные 18 областей и Киев "красные".

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