На следующей неделе погода испортится: в каких регионах ударят грозовые дожди

На следующей неделе в Украине не ожидается существенное колебание температур, однако будет много дождей, временами с грозами.

Об этом в комментарии "Фактам ICTV" сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, со среды, 12 июня, увеличится вероятность более интенсивных дождей в Украине. По предварительным прогнозам, есть вероятность выхода циклонов с юго-запада – то есть мощный циклон с системами облаков.

Хоть и погодные процессы на следующей неделе будут достаточно динамичны, но и солнца тоже будет достаточно.

Погода в Киеве

С понедельника в Киеве прогнозируются кратковременные дожди – территория Киевской области будет находиться в нестабильной атмосфере, когда могут формироваться дождевые облака, чаще всего во второй половине дня. Однако и солнца в Киеве будет достаточно.

"Затяжных дождевых процессов не ожидаем", – сказала синоптика.

Если смотреть на картину дождей на следующей неделе, то больше их ожидается в западных, северных и частично в центральных регионах.

В южных областях Украины будет сохраняться погода без осадков, так как там с восточной стороны будет поступать поле повышенного давления, которое обеспечит низкую вероятность осадков. То есть, там ожидается больше солнца и меньше облачности. Температурные показатели в ночные часы будут достигать +22 °C, а в дневные часы +28-34 °C. В этих регионах сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, Гидрометцентр сообщил, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

Читайте также: