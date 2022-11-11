На следующей неделе состоится седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины

Глава Министерства обороны США Ллод Остин на следующей неделе проведет седьмое заседание Контактной группы, на которой будет рассмотрен вопрос усиления обороны Украины.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сообщается, что заседание будет проводиться онлайн, на которое должны собраться представители почти 50 стран.

"Эта встреча будет проходить виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит министрам и министрам обороны из почти 50 стран обсудить усилия по поставке Украине средств по защите ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", — сказал Сингх.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто военную поддержку Украины, в частности темой разговора стали поставки ПВО.

Также мы ранее информировали, что советник президента США Джо Байден пообещал, что США будут пытаться обеспечить Украину всем необходимым для деоккупации.

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