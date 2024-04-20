На следующей неделе в Кабмине ожидается парад отставок "по собственному желанию" – нардеп

Не факт, что все отставки и назначения состоятся на следующей неделе, отметил Ярослав Железняк.

Следующая неделя будет пленарной (23-25/04) и … кадровой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию".

Здесь никто не знает финального решения. Но есть ощущение, что это будет:

1) изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера.

2) Гепрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе).

3) Уволят члена/ов Счетной палаты.

4) Может быть, еще пару позиций.

Плюс к этому нужно будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди уже имеющихся министров", – написал нардеп.

Железняк отметил, что не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе.

"Еще раз, окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще. Но точно какой-нибудь кадровый пакет будет", — утверждает нардеп.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде готовятся принять важные кадровые решения по отдельным министерствам и их руководителям. По его словам, Минкульт "будут расформовывать и куда-то присоединять".

"Точно на выход — Верещук", — спрогнозировал Гончаренко судьбу главы Минреинтеграции.

Также нардеп прогнозирует увольнение министра образования и науки Оксена Лисового и министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Последний, правда, по словам Гончаренко, "под вопросом".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Верховная Рада во второй половине апреля планирует рассмотреть кадровые вопросы, и тогда может быть решена судьба министерств и должностных лиц.

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