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На следующей неделе в областях не будут выключать электроэнергию: графики

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1984
Время на прочтение
2 мин
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На следующей неделе в областях не будут выключать электроэнергию: графики

Фото: УНИАН

Будут произведены измерения фактического потребления в каждой области.

В компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии со следующей недели.

Об этом сообщили в пресс-службе.

"Замеры фактического потребления продлятся на следующей неделе согласно графику", — сообщили в "Укрэнерго".

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

  • 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
  • 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
  • 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
  • 16 февраля: Днепропетровская область;
  • 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
  • 20 февраля: Львовская, Одесская.

"По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области", — отмечают в компании.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.

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Дата публикации
Просмотры
1984
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