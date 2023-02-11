На следующей неделе в областях не будут выключать электроэнергию: графики

В компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии со следующей недели.

Об этом сообщили в пресс-службе.

"Замеры фактического потребления продлятся на следующей неделе согласно графику", — сообщили в "Укрэнерго".

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

"По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области", — отмечают в компании.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.

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