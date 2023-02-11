На следующей неделе в областях не будут выключать электроэнергию: графики

Будут произведены измерения фактического потребления в каждой области.
В компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии со следующей недели.
Об этом сообщили в пресс-службе.
"Замеры фактического потребления продлятся на следующей неделе согласно графику", — сообщили в "Укрэнерго".
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:
- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
- 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
- 16 февраля: Днепропетровская область;
- 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
- 20 февраля: Львовская, Одесская.
"По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области", — отмечают в компании.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.
Читайте также:
- В "Укрэнерго" назвали регионы, где самая сложная ситуация со светом
- Ракетная атака на Хмельнитчину: что известно об отключении света в области
- Киевляне могут узнавать об отключении света через СМС-сообщение: как подключить услугу