На следующей неделе в Украине для тех, кто потерял работу во время войны, заработает программа "єПідтримка"

На следующей неделе в Украине для тех, кто потерял работу во время войны, заработает программа "єПідтримка"

Работники и ФЛП, которые в результате потеряли заработок, смогут получить 6,5 тысячи гривен.

На следующей неделе в Украине заработает государственная программа по инициативе президента "єПідтримка".

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП у которого война забрала работу, получит 6,5 тысячи гривен денежной помощи.

"Программа будет работать по аналогии выплат за вакцинацию, то есть через приложение "Дія". Министерство цифровой трансформации сообщит детали, как именно получить деньги. Но это сейчас, а в дальнейшем каждый должен работать ради победы Украины", — сказал Шмигаль.

Напомним, что Правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части зарплаты (дохода), работы (экономическая деятельность) в результате боевых действий.

Согласно постановлению КМУ №199 от 4 марта, такая помощь в сумме 6,5 тыс. грн будет выплачиваться в рамках программы "єПідтримка".

Помощь оказывается следующим застрахованным лицам:

работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом;

физическим лицам – предпринимателям (ФЛП).

Для получения помощи ФЛП должны одновременно соответствовать двум признакам:

состоять на учете как плательщики ЕСВ в административно-территориальных единицах, включенных в перечень, утвержденный Кабмином по представлению ГСЧС.

предоставили налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год.

В связи с введением этой выплаты, правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млрд грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу "єПідтримка" 21,45 млрд грн.

Ранее Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.