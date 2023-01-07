На службе в Лавре Эпифаний вспомнил о воинах и войне: "С Богом мы победим"

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний во время рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры выразил уверенность в победе в войне с агрессорской Россией, а также упомянул украинских военных.

Об этом сообщает "Главком".

Эпфаний подчеркнул, что в христианстве история Рождества имеет параллели с войной, которую Москва 24 февраля начала против Украины. Митрополит подчеркнул, что украинцы не желали войны. Именно поэтому оккупанты обязательно будут побеждены, ведь "правда на нашей стороне, а там где правда, там Бог, а с Богом мы победим".

"Более трех десятилетий назад мы вырвались из многовекового рабства, свергли иго, стали независимыми, начали строительство собственного суверенного государства. Те, кто держал нас в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха. Дьявольские злоба и зависть побуждали их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне", — подчеркнул предстоятель ВТО.

Он отметил, что "российская империя зла" совершает "акты геноцида и террор" на украинской земле. Впрочем, нам удалось разрушить планы "кремлевского тирана".

Митрополит упомянул украинских военных, жителей временно оккупированных территорий и пленных.

"Самые теплые молитвы и самые сердечные пожелания сегодня раздаются для наших новейших героев. Вспомним также и наших братьев и сестер, вынужденных отмечать праздники в неволе, на временно оккупированных украинских землях. Вспомним о наших военных и гражданских пленных и других несправедливо увязших для них защиты и быстрого увольнения", — призвал Эпифаний.

Возвращение Лавры государству

В субботу, 7 января, впервые в истории ВТО Эпифаний провел богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре. Она на этой неделе была возвращена под контроль государства после завершения срока аренды УПЦ МП.

Тем временем УПЦ МП 31 декабря 2022-го провела последнюю службу в Верхней лавре . Уже 1 января 2023 года УПЦ МП уже не допустили на территорию Успенского и Трапезного соборов.

Тогда митрополит Павел прибег к угрозам и проклятиям. Также он заявил, что "гонят из Верхней лавры". Также, исходя из слов митрополита, украинский Минкульт — гонители церкви.

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