На смену аду придут ливни: синоптикиня назвала дату спасительного похолодания в Украине

Новая неделя принесет в Украине экстремальные температуры до 38 градусов / © Associated Press

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Новая рабочая неделя в Украине начнется с аномальной жары до +38°C, которая охватит преимущественно западные и центральные регионы. Существенное понижение температуры воздуха произойдет только 2 и 3 июля благодаря приходу атмосферного фронта со ливнями.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Температурные рекорды и география жары

В понедельник, 29 июня, самые высокие температурные показатели зафиксируют в западных областях Украины, где воздух прогреется до рекордных +38°C. В северных, центральных и южных регионах колонки термометров покажут от 29 до +35°C. Наиболее сдержанной термическая палитра окажется на востоке страны, где ожидается более комфортная погода с отметками не выше +29°C.

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Локальные осадки в этот день крайне маловероятны для абсолютного большинства украинских территорий. Лишь поздно вечером кратковременные грозовые дожди могут частично накрыть Закарпатье, Волынь и Сумскую область. Столицу также предстоит сухая и жаркая погода с пиковой дневной температурой около тридцати трех градусов.

Похолодание и избавление от солнца

Долгожданное ослабление экстремальной жары прогнозируется ориентировочно на второе и третье июля по всей территории страны. Вместе с визитом мощного атмосферного фронта на смену палящему солнцу придут обильные ливни с интенсивными грозами. К тому времени синоптики ня советует избегать прямых солнечных лучей и пересмотреть свой ежедневный рацион в пользу более легкой пищи.

Вместо ледяной воды метеорологиня предлагает спасаться проверенными методами, не наносящими резкого шокового удара по организму. Специалист призывает держаться подальше от раскаленного асфальта и активно использовать простейшие средства индивидуальной защиты.

«Сильной жары избегаем, прячемся в тень, подальше от асфальта, поближе к водичке, не увлекаемся ледяными напитками, лучше зеленый чай с мятой, веера, шляпы, влажные платочки на шею, более легкая еда, пахучие цветы дома, можно, просто.

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Напомним, из-за аномальной жары в Европе на дорогах начали плавиться светофоры . Температурный рекорд в Европе спровоцировал коллапс на дорогах нескольких стран.

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