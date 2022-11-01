На смену "боевым комарам" пришли украинские чудо-беспилотники: Путин ляпнул очередную глупость об атаках судов Украиной

Российский президент Путин в очередной раз смутил общество своими заявлениями. Так, он заявил, что РФ приостановила "зерновое соглашение", потому что Украина "долбит" беспилотниками корабли.

Видео заявления Путина выложили в Сети.

"Эти беспилотники – и подводные, и воздушные беспилотники – они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы обязались обеспечить эту безопасность, а если – вы меня простите за простоту выражений – если Украина долбит по этим судам? Чем это вызвано? А это вызвано созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", — сказал Путин.

Он добавил, что такие украинские БПЛА представляют угрозу для кораблей РФ, и для гражданских судов, а мол, Россия обязалась обеспечить безопасность этих судов.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы останавливаем. Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН, и сотрудники ООН активно участвуют в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной — Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и судов обеспечения России не будет создаваться.Это же не шутки. Этот подводный аппарат — 6 метров в длину, по моему мнению, 500 тонн там взрывчатки. Попадет там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы", — сказал Путин.

Следует добавить, что по техническим характеристикам в 6-метровые беспилотники трудно вместить 500 тонн взрывчатки, поэтому заявления Путина о таких украинских БПЛА вызывают большие сомнения.

Напомним, что Путин заявил, что РФ готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей". Он также посетовал, что с ним никто не хочет договариваться.

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