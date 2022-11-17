На смену "комарам и летучим мышам" пришли "боевые дети" под наркотой: в РФ придумали новый бред про Украину (видео)

Российские разведчики сообщают, что воюют в Украине с подростками.

Российские оккупанты продолжают придумывать бред о событиях на передовой. Разведчики оккупантов сообщили о подразделении подростков в ВСУ, которые воюют, находясь под наркотиками.

Видео рассказа оккупанта об этом появилось в Сети.

Таку, боец спецназначения ГУР РФ рассказывает, что на передовой воюют подростки.

"Сейчас на передовой в ДРГ подразделения "малолеток" — подростков лет 14-ти. Есть такие группы, встречались. Судя по тому, как вели бой, они были под наркотиками, поскольку выдерживали попадание пули в "альфа-зону", — рассказывает российский спецназовец.

По его словам, после тяжелого ранения украинские подростки вставали и шли дальше. Он думает, что на детей повлияла украинская пропаганда, а подразделения подростков из ВСУ появились на передовой около двух месяцев назад.

Напомним, что представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял высказывания Медведева о борьбе с "верховным правителем ада". Дипломат предположил, что в следующий раз Россия пригласит заседание ООН, чтобы провести сеанс экзорцизма.

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