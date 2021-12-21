На смену лютым морозам придут "плюсы": синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода

На смену лютым морозам придут "плюсы": синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода

На юге днем воздух прогреется до 7° тепла.

До 24 декабря в Украине будут трещать морозы, а на выходных, 25-26 декабря, придет потепление с обильными осадками.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, затем градусы поползут вверх, на выходных — вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов"", — написала она и добавила, что потепление придет с мокрым снегом и дождем.

Диденко также предупредила метеозависимых людей обратить внимание на такое изменение погоды.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в Украине на выходных, 25-26 декабря, температура ночью будет составлять 2-8° мороза, на востоке до 11° мороза, в западных областях в течение суток, ночью в южной части, днем в Украине от 3° мороза до 3° тепла (на юге днем 1-7° тепла).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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