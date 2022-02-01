Насмерть сбил 19-летнюю девушку и скрывался: виновник ДТП на Волыни сдался полиции

Подозреваемый после огласки пришел в полицию.
Виновник ДТП, который в селе Замшаны Ковельского района Волынской области насмерть сбил 19-летнюю девушку, сам сдался полиции.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
"Благодаря своевременному принятию мер работниками полиции, интенсивным поискам злоумышленника, ориентированию всех нарядов и огласки в СМИ виновник пришел в правоохранительный орган, ведь знал, что в считанные часы мог бы быть задержан полицейскими", — сообщили в полиции.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. Также ему планируют избрать меру пресечения.
Напомним:
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В селе Замшаны Ковельского района Волынской области 23-летний водитель Audi насмерть сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.
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