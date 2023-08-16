На совещании Зеленского с военными в Запорожье присутствовал четырехлапый агент (фото)

Глава Офиса президента опубликовал фото "кота-разведчика".
На совещании президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием в Запорожской области во вторник, 15 августа, присутствовал "четырехлапый разведчик".
Об этом в шутку сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав соответствующее фото в своем Telegram-канале.
На опубликованном фото видно, что прямо на полу рядом с президентом, ведущим разговор с военными, разлегся серый кот.
Появление кота на совещании вызвало у Владимира Зеленского улыбку. Судя по ошейнику, четырехлапый является питомцем здешних военных.
"Кот-разведчик после секретного задания", — подписал фото Ермак.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский 15 августа посетил Запорожскую область. Здесь он обсудил наиболее проблемные вопросы с военным командованием и заслушал доклад о ходе боевых действий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 августа, побывал в Донецкой области и встретился с военными, воюющими на передовой.
Читайте также: