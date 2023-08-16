На совещании Зеленского с военными в Запорожье присутствовал четырехлапый агент (фото)

На совещании президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием в Запорожской области во вторник, 15 августа, присутствовал "четырехлапый разведчик".

Об этом в шутку сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав соответствующее фото в своем Telegram-канале.

На опубликованном фото видно, что прямо на полу рядом с президентом, ведущим разговор с военными, разлегся серый кот.

Появление кота на совещании вызвало у Владимира Зеленского улыбку. Судя по ошейнику, четырехлапый является питомцем здешних военных.

"Кот-разведчик после секретного задания", — подписал фото Ермак.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский 15 августа посетил Запорожскую область. Здесь он обсудил наиболее проблемные вопросы с военным командованием и заслушал доклад о ходе боевых действий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 августа, побывал в Донецкой области и встретился с военными, воюющими на передовой.

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