На спутниковые снимки попал момент уничтожения российских судов вблизи острова Змеиный (фото)

На новых спутниковых снимках от Maxar Technology виден ракетный удар украинских защитников по десантному кораблю оккупантов вблизи острова Змеиный.

На снимках видны два клуба дыма у российского десантного корабля класса "Serna" в Черном море. Похоже, что судно совершает резкий поворот, и ракета попадает в воду.

Об этом пишет CNN.

Вблизи острова Змеиный рядом с другим затонувшим судном видна баржа с тяжелым краном. По информации Maxar, это тоже российский десантный корабль класса "Serna".

Фото: Maxar Technologies

Пока неизвестно, как именно затонул корабль. В то же время ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что затонул десантный катер, а также два патрульных катера класса "Raptor".

Кроме того, по словам Братчука, украинские военные уничтожили на острове еще и российский вертолет. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины тогда обнародовало видео, на котором видно, как в вертолет попала украинская ракета.

Напомним, 12 мая ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Это судно — одно из новейших в русском флоте.

Недалеко от Змеиного сгорело российское судно "Всеволод Бобров"

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