На стадионе "Металлург" в Кривом Роге стартовала "Большая стройка" уникального футбольного поля

Арена будет соответствовать стандартам ФИФА и УЕФА.

Стадион "Металлург" в Кривом Роге, возрождающийся в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет оснащен уникальным гибридным футбольным полем.

Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

Подготовленное основание планируется застелить полимерным полотном, на котором будет компоноваться искусственный ворс и натуральная трава. Такая технология обеспечит износостойкость поля, а заменять поврежденные сегменты станет легче. Сейчас идет подготовка грунтового основания под будущее поле и прокладка траншеи для дренажа.

Обновленная арена, долгое время находившаяся в аварийном состоянии, будет соответствовать стандартам ФИФА и УЕФА и сможет принимать международные матчи, отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

""Металлург" видел много баталий, а затем стал заброшенным. Здесь была разруха. После полной реконструкции будет стадион европейского уровня. Строительство идет быстрыми темпами", — заявил он.

В настоящее время на объекте задействовано более 200 человек и 15 машин. Параллельно с обустройством поля продолжается строительство трибун на 19 тысяч зрителей. Их бетонирование почти завершено.

Над западной трибуной возводят надстройку, где разместятся тренерские и раздевалки для команд игроков, VIP-зоны, комментаторские места для журналистов.

"Пытаемся успеть с внешними работами до наступления холодов. Затем все силы бросим на обустройство подтрибунных помещений", – сказал гендиректор подрядной организации Сергей Гавриленко.

Под трибунами обустроят спортивные залы для местной ДЮСШ, где можно будет заниматься боксом, тяжелой атлетикой, борьбой и каратэ. Первые этажи полностью отведут для будущих зрителей. Там разместят буфеты, медпункты, туалеты.

Объект отвечает всем требованиям доступности. Проектом предусмотрены подъемники, пандусы, расширенные дверные проемы и специальные места на трибунах.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в четырех городах будут построены новые баскетбольные арены, которые позволят Украине принять Чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году.

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