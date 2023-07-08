Предыдущее наивысшее значение на станции "Академик Вернадский" было в июле 1965 года, когда станция еще принадлежала Британии.

На научной станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали рекордно высокую температуру в июле за весь период наблюдений.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Отмечается, что 3 июля 2023 года полярники зафиксировали новый рекорд — температура воздуха достигла +8,7 °C. Это самая максимальная температура в июле за все годы наблюдений.

Предыдущее наивысшее значение было +5.6°C в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании.

На станции "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую температуру за все годы наблюдений. Фото: Национальный антарктический научный центр.

"Важно, что сейчас в Антарктике – зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, очень тревожный сигнал. К тому же, июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", – говорится в сообщении.

Ученые также отметили, что по данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 17,01°С, превзойдя рекорд августа 2016 года – 16,92°C.

Напомним, 7 апреля 2023 года на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" начала работу 28 бригада зимовщиков.

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